İstanbul Modern’in “Zamansız Meraklar” sergisinde yapıtları yer alan Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar, bu söyleşide özellikle "Rest in Pieces" serileri üzerinden; parçalanmış, unutulmuş ya da dağılmış nesnelerin belleğini dijital ortamda yeniden kurgulama süreçlerine odaklanıyor.

İç mimarlık ve mühendislik birikimlerini yenilikçi sanat pratikleriyle harmanlayan ikili, üretimlerinin merkezine aldıkları "yüzey" kavramının izini sürüyor. Arkeolojik katmanlardan dijital dokulara, bedenin yüzeyinden mimari kabuğa uzanan bu yolculukta Ekici ve Sorar, geçmişin anlatılarını yeni medya araçlarıyla nasıl yeniden kurguladıklarını ve yapıbozuma uğrattıklarını aktarıyor.

Sanatçıların yaratım süreçlerini aktaracakları söyleşi, katılımcılara arkeolojik nesnelerin dokusuyla dijital piksellerin akışkanlığı arasında nasıl ilişkiler kurduklarını ve teknolojinin hem tarihsel hem de bedensel anlatıları nasıl dönüştürdüğünü keşfetme imkânı sunuyor.

İstanbul Modern’in Paribu desteğiyle gerçekleştirdiği “Sizin Perşembeniz”, her perşembe saat 10.00–14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açıyor. Ziyaretçiler, İstanbul Modern’deki sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleşen sanatçı atölyeleri, etkinlik ve film gösterimlerine katılıyor. “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Buluşmaları başlığı altında düzenlenen etkinlikler, sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmalarını ve söyleşileri içeriyor.