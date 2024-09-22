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        Haberler Gündem Güncel İstanbul TEM'de tehlikeli anlar! Kimseye aldırmadı, bavuluyla otobanda yürüdü | Son dakika haberleri

        İstanbul TEM'de tehlikeli anlar! Kimseye aldırmadı, bavuluyla otobanda yürüdü

        İstanbul Sultangazi'de bir kadın, elindeki bavulla TEM Otoyolu'nun ortasında uzun süre yürüdü. Araçlara aldırış etmeden otoyolda yürümeye devam eden kadın hem kendi hayatını hem de sürücüleri tehlikeye atarak adeta ölüme davetiye çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:23 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:45
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        TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında elinde bavul olan bir kadının, otoyolun ortasında yürüdüğü anlar sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

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        Trafiğin yoğun olduğu yolda yürüyen kadın, yanından geçen araçlara aldırış etmedi.

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        Kadın hem kendi hayatını hem de otoyolda seyreden sürücüleri tehlikeye attı.

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        Elindeki bavulla otoyolun ortasında uzun süre ilerleyen kadını bazı araç sürücüleri korna çalarak uyarsa da o yoluna devam etti.

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        Ölüme meydan okuyan kadın, yol ayrımına kadar otoyolda yürüdü ardından da gözden kayboldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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        Otoyolda yürüyen kadına çarpmaktan son anda kurtulan bir kamyon şoförü ise, aracını yol kenarına park ederek o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Görüntülerde sürücünün, "Otobanda yolun ortasında yürüyor. Az kalsın çarpıyorduk. Abla kenara çekil" sözleri duyuluyor.

        #TEM otoyolu
        #İstanbul Sultangazi
        #kadın
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