İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te ahşap bina çöktü
Fatih'te depremde hasar gören ahşap bir bina çöktü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor
Giriş: 22.05.2025 - 23:35 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:48
Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışması yapılıyor.
Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.
Ayrıntılar gelecek...
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