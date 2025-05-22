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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te ahşap bina çöktü | Son dakika haberleri

        İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te ahşap bina çöktü

        Fatih'te depremde hasar gören ahşap bir bina çöktü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 23:35 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:48
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        Fatih'te ahşap bina çöktü
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        Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışması yapılıyor.

        Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.

        Ayrıntılar gelecek...

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