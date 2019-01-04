ABD’de FBI tarafından yapılan FETÖ soruşturmaları ve Türkiye’de yürütülen darbe soruşturmaları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen ABD heyetin Başkent’teki ilk adresi Ankara Adliyesi oldu. Aralarında ABD’de FETÖ okullarına yönelik soruşturmada görevli bir savcı ve FBI görevlilerinin de bulunduğu 5 kişilik heyet, 15 Temmuz darbe girişimin en kritik isimlerinden sivil imam Kemal Batmaz ve gizli tanıklar Şapka ve Kuzgun ile FETÖ imamı Kemal Batmaz’ın sorgusunu takip etti.

İLK ZİYARET ANKARA ADLİYESİ’NE

ABD’de FBI’nın okullar başta olmak üzree FETÖ kuruluşlarına dönük geniş kapsamlı soruşturma yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında, ABD, Türkiye'den adli yardım talebinde bulundu. Bu kapsamda 5 kişilik ABD heyeti Türkiye’ye geldi. Heyet temasları kapsamında ilk olarak Ankara Adliyesi’ni ziyaret etti.

FETÖ VE DARBE BİLGİLENDİRMESİ

Heyet buarada darbe soruşturmalarının başında bulunan ve darbenin komuta merkezinde yaşanaları konu alan Akıncı Üssü iddianamesini yazan Başsavcı Vekili Ramazan Dinç tarafından bilgilendirildi. Başsavcı Dinç, heyete FETÖ ve darbe soruşturmalarında gelinen son aşama hakkında bilgilendirdi.

KRİTİK İSİMLER DİNLENDİ

Heyet daha sonra Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna geçti. Burada ABD’nin adli yardımlaşma talebi kapsamında dinlenilmesi istenen kritik isimler Başsavcı Vekili Dinç ve Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından sorgulandı. ABD’li heyet de bu sorguya gözlemci olarak katıldı.

SİVİL İMAM BATMAZ SORGULANDI

Peki hangi isimler dinledi? Kemal Batmaz. Darbe girişimi Akıncı Üssü’nden yöneten 5 sivil imamdan biriydi. Firari FETÖ imamı Adil Öksüz ile birlikte darbe planı FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen’e götürerek, onaylatan isimlerden biriydi. Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yakalanan Batmaz, halen Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Genelkurmay Çatı” davasında yargılanıyor. Tüm tespitlere rağmen bugüne kadar suçlamaları kabul etmeyen Batmaz, Ankara Adliyesi’ne getirilerek, Başsavcı Vekili Dinç ve Savcı Saylan tarafından sorgulandı. ABD’li heyet de bu sorguyu takip etti.

O GİZLİ TANIKLAR DA DİNLEDİ

Diğer iki ismi de kamuoyu yakından tanıyor. Bu isimler gizli tanıklar “Kuzgun” ve “Şapka”. Yani eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili albay Hakan Bıyık ile eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı tuğamiral Halil İbrahim Yıldız. Her iki isimde Adil Öksüz başkanlığında Ankara’da yapılan darbe hazırlık toplantılarına katıldıklarını itiraf etmişti. Bu beyanlar darbe girişimi ile FETÖ ‘nün irtibatını net olarak ortaya koymuştu. Bu isimler de SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlanarak, ifadeleri alındı.

DARBE SORULARI

Bu üç isme de 15 Temmuz’da yaşananlar ve darbe girişimi ile FETÖ’nün irtibatına dair kapsamlı sorular yöneltildiği öğrenildi.

TELEFON İMAJLARI ABD’Lİ HEYETE VERİLDİ

ABD’li heyete görüşmeler sırasında bazı önemli bilgi ve belgeler de verildi. Tutuklu sivil imamlar iKemal Batmaz ve Hakan Çiçek'in cep telefonlarının birer imajı da heyete teslim edildi. FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in Akıncı Üssü yakınındaki arazide ele geçirilen telefonunda inceleme yapan özel ekip, telefondan çıkan 7 Mart 2016 tarihli fotoğraf ve videoya ait koordinatın FETÖ Elebaşı Gülen’n Pensilvanya’daki çiftliğine ait koordinatla eşleştiğini tespit edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ