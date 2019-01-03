FBI, ABD’deki FETÖ kuruluşlarına yönelik soruşturma başlatmış, oradaki soruşturmalar kapsamında da Türkiye’den adli yardım talep etmişti. FBI yetkililerinin de arasında bulunduğu ABD’li heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

İHA'nın haberine göre bu kapsamda da heyetin ilk teması Ankara Adliyesine gerçekleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, adliyede hazırlanan bir duruşma salonunda FETÖ şüphelilerinin ifadelerini aldı. İfadesi alınan şüpheliler arasında FETÖ’nün darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz’ın da olduğu öğrenildi. ABD’li heyette ifade alma işlemi sırasında duruşma salondan hazır bulundu ve alınan ifadeleri dinledi.



KEMAL BATMAZ ABD'Lİ HEYETİN SORULARINI CEVAPLADI



DHA'nın haberine göre Ankara Adliyesi'nde FETÖ terör örgütü ile ilgili ABD ile Türk heyetleri arasında 11 saat süren toplantıda FETÖ sanığı 3 kişinin dinlendiği bilgisine ulaşıldı. FETÖ'nün sivil imamlarından ve Akıncı Üssü davası tutuklu sanıklarından Kemal Batmaz, adliyeye getirilerek ABD'li heyetin sorularını cevapladı. Ayrıca yine FETÖ davası sanıklarından olduğu ileri sürülen 2 kişinin de bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile toplantıya bağlanarak bilgilendirme bulunduğu öğrenildi.



AÇIKLAMA DAHA SONRA YAPILACAK



Adli kaynaklardan bu bilgilere ulaşılırken, konuyla ilgili resmi açıklamanın ise daha sonra yapılacağı bilgisi tekrarlandı. ABD’li heyet buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ