İşte Asena Tuğal-Şahin Irmak çiftinin nikahının perde arkası

2015 yılında nişan yüzüklerini takmalarının ardından girdikleri her ortamda 'Ne zaman evleniyorsunuz?' sorusuyla karşı karşıya kalan Şahin Irmak ile Asena Tuğal çifti artık bu sorudan kurtuldu. Dün akşam Beşiktaş Kültür Merkezi'nde kıyılan nikah sonrası hayatlarını birleştiren ünlü çiftin, gün boyunca attıkları her adımı sizler için derledik...