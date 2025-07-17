İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!

İstanbul'da vahşi bir cinayete kurban giden Ayşe Tokyaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alınan katil zanlısı Cemil Koç ve 8 kişi tutuklandı.

FİRARİ OLAN BİR ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre, İstanbul'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürdükten sonra cesedini valize koyan katil zanlısı Cemil Koç'a yardım eden 20 suç kaydı bulunan firari Oğuz K. yakalandı. Valizle taşıma sırasında güvenlik kamerasına yansıyan Cemil Koç'un yanındaki şapkalı kişi olarak görülmüştü.

SORGU İÇİN ŞUBEYE GETİRİLDİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Ayşe Tokyaz'ı öldürdükten sonra cesedini valize koyan katil zanlısı Cemil Koç'a yardım eden 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki firari Oğuz K. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyette susma hakkını kullanan Cemil Koç'un adliyede verdiği ifadeye ulaşıldı. Katil zanlısı ifadesinde, Ayşe Tokyaz'ın Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki sitede, evin merdivenlerinden düştüğünü ve başını çarptığını iddia etti.

“Öldüğünü anlayınca panikledim” diyen katil zanlısı, “Arkadaşımı aradım. Valizi yok etmesi için de bir başka arkadaşıma 500 bin lira verdim. Para verdiğim kişi de valizi yok etmesi için diğerlerine para verdi” dedi. Hakimliğin tutuklama kararı verdiği Cemil Koç ve 7 kişi cezaevine gönderildi.

"PANİĞE KAPILDIM, ARKADAŞLARIMI ARADIM" İHA'nın haberine göre de katil zanlısı Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunu etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım. Maktulü valize kendim koydum. Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum" dedi. REKLAM İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı. 22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tasarlayarak öldürmek’, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Genç kızı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç’un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Koç ifadesinde, "Ayşe, uyuşturucunu etkisiyle dubleks evimin merdivenlerinin dar olması sebebiyle düşerek, kafasını çarptı, hareketsiz bir şekilde yerde yattığını görünce öldüğünü fark ettim. Paniğe kapıldım, yardım için arkadaşlarımı aradım. Arkadaşımı, sitenin çevresinde bir yerden alarak beraber eve geldik. Maktulü valize kendim koydum" diye konuştu.

"İŞBİRLİĞİ İÇİN 500 BİN LİRA TEKLİF ETTİM" Koç ifadesinin devamında, Ayşe Tokyaz’ın cesedini arkadaşıyla beraber valize koyduklarını belirterek, "Valizi arabaya taşıdıktan sonra, arkadaşımın ortaklığındaki petrole gittik. Gittiğimizde görüntülerimizin emniyete ulaşmaması için tüm kameraların fişlerini çektik. Arkadaşımın beni oyaladığını, cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüm. Arkadaşım yarı yolda beni sattı ve yanımdan ayrıldı. Ben de ne yapacağımı düşünmek için meyhaneye gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra, Necmettin isminde taksiciyle iletişime geçtim. Necmettin’e, aracımda valiz olduğunu, içine bakılmaması gerektiğini ve 500 bin lira karşılığında valizin ortadan kaldırılması için iş birliği teklifinde bulundum. Taksici de bu işi yapması için adam bulacağını, daha sonrasında ise 3 kişi bulduğunu belirtti. 3 kişiye 100’er bin lira ödeme için anlaştım" ifadelerini kullandı. "VALİZDE CESET OLDUĞUNU BİLMİYORDUM" DHA'da yer alan habere göre de taksici Necmettin E.'nin ise savcılıktaki ifadesinde, “Ben valizin içinde ceset olduğunu bilmiyordum. Sordum içinde ne var diye ama bana 'Önemli bir şey değil karıştırma' dediler. Eğer valizin içinde ceset olduğunu bilseydim asla kabul etmezdim" dediği öğrenildi.

CEMİL KOÇ HAKKINDA CİNAYETTEN İDDİANAME HAZIRLANMIŞ DHA'nın haberine göre; Cemil Koç’un Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde bir sitenin 8’inci katındaki daireden düşerek ölen Ecegül Ovezova ile ilgili yürütülen soruşturmada da cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 Temmuz’da hazırlanan iddianamede olayın gerçekleştiği evde inceleme yapıldığı, yerde ve eşyalarda kan benzeri lekeler bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin çoğunun maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. TIRNAKLARINDA CEMİL KOÇ’UN DNASI BULUNDU Şüpheli Cemil Koç iddianamedeki ifadesinde, olay sırasında lavaboda olduğunu, bir ses duyup salona geçtiğinde Ovezova’yı göremediğini, aşağı inerek kadını yerde yüzüstü yatarken gördüğünü ve intihar etmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. İddianamede Adli Tıp Kurumu’nun raporuna da yer verilerek, tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde maktul Ecegül Ovezova ve şüpheli Cemil Koç’tan alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğu tespiti yer aldı. Bu durumun da aralarında bir boğuşma yaşandığını gösterdiği, Koç’un kadını pencereden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu, şüphelinin üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği kaydedildi. İddianamede, evin salonunda, çamaşır makinesi içindeki yorgan üzerinde ve yatak süngeri kenarında tespit edilen kan izlerinin maktule ait olduğunun saptandığı, ancak maktulün vücudunda yara veya kesi izine rastlanmaması nedeniyle evdeki kan lekeleriyle ölüm arasında doğrudan bir bağ kurulamadığı ifade edildi. Ancak tırnak altı DNA örneği ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kadını öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğu ifade edilerek, Cemil Koç’un ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.