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İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları

31.07.2018 - 10:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

TC Candler her sene binlerce kişi arasından dünyanın en güzel ve yakışıklı 100 yüzünü seçiyor. Her sene olduğu gibi bu senenin de adayları sosyal medyadan açıklanmaya devam ediyor. İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları...

  • 1 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    1 | 42

    TC Candler her sene binlerce kişi arasından dünyanın en yakışıklı yüze sahip kişilerini seçiyor. Dünyanın en yakışıklı isimlerinin olduğu listenin açıklanmasına aylar var ancak adaylar şimdiden belli oldu! Barış Arduç, Çağatay Ulusoy gibi Türk ünlüler de listeye girdi. İşte dünyanın dört bir yanından en yakışıklı ünlü adayları...

  • 2 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    2 | 42

    DAVID BECKHAM (BİRLEŞİK KRALLIK)

  • 3 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    3 | 42

    CAĞATAY ULUSOY (TÜRKİYE) 

  • 4 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    4 | 42

    BARIŞ ARDUÇ (TÜRKİYE)

  • 5 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    5 | 42

    JUSTIN BIEBER (KANADA)

  • 6 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    6 | 42

    JEUP (GÜNEY KORE) 

  • 7 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    7 | 42

    TOM BRADY (ABD) 

  • 8 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    8 | 42

    THOMAS DOHERY (BİRLEŞİK KRALLIK) 

  • 9 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    9 | 42

    JACOB ELORDI (AVUSTRALYA)

  • 10 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    10 | 42

    BRENTON THWAITES (AVUSTRALYA)

  • 11 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    11 | 42

    RM (GÜNEY KORE)

  • 12 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    12 | 42

    TOM CRUISE (ABD) 

  • 13 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    13 | 42

    JOE SUGG (BİRLEŞİK KRALLIK)

  • 14 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    14 | 42

    ENRIQUE GIL (FİLİPİNLER)

  • 15 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    15 | 42

    TREVANTE RHODES (ABD)

  • 16 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    16 | 42

    TAKANORI IWATA (JAPONYA)

  • 17 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    17 | 42

    MARK TUAN (USA / TAYVAN)

  • 18 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    18 | 42

    CHRIS PINE (ABD) 

  • 19 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    19 | 42

    ROBERT PATTINSON (BİRLEŞİK KRALLIK) 

  • 20 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    20 | 42

    KRICHANNING TATUM (ABD) 

  • 21 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    21 | 42

    KRIS WU (ÇİN-KANADA) 

  • 22 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    22 | 42

    CHRIS HEMSWORTH (AVUSTRALYA) 

  • 23 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    23 | 42

    ZAYN MALIK (BİRLEŞİK KRALLIK)

  • 24 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    24 | 42

    JAMIE DORNAN (BİRLEŞİK KRALLIK)

  • 25 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    25 | 42

    SHAWN MENDES (KANADA)

  • 26 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    26 | 42

    DRAKE (KANADA)

  • 27 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    27 | 42

    JACKSON WANG (HONG KONG)

  • 28 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    28 | 42

    HARRY STYLES (BİRLEŞİK KRALLIK

  • 29 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    29 | 42

    CRISTIANO RONALDO (PORTEKİZ)

  • 30 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    30 | 42

    JASON MOMOA (ABD) 

  • 31 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    31 | 42

    DACRE MONTGOMERY (AVUSTRALYA) 

  • 32 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    32 | 42

    NACHO FIGUERAS (ARJANTİN)

  • 33 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    33 | 42

    COLE SPROUSE (İTALYA-ABD)

  • 34 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    34 | 42

    FELIX KJELLBERG (İSVEÇ)

  • 35 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    35 | 42

    IDRIS ELBA (BİRLEŞİK KRALLIK)

  • 36 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    36 | 42

    HENRY CAVILL (BİRLEŞİK KRALLIK) 

  • 37 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    37 | 42

    BORIS KODJOE (AVUSTURYA-GANA-ALMANYA) 

  • 38 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    38 | 42

    GEORGE CLOONEY (ABD) 

  • 39 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    39 | 42

    ALEX SPARROW (RUSYA)

  • 40 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    40 | 42

    OH SE-HUN (GÜNEY KORE) 

  • 41 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    41 | 42

    PIETRO BOSELLI (İTALYA)

  • 42 İşte dünyanın en yakışıklı ünlü adayları
    42 | 42

    DWAYNE JOHNSON (ABD) 

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