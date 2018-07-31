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TC Candler her sene binlerce kişi arasından dünyanın en yakışıklı yüze sahip kişilerini seçiyor. Dünyanın en yakışıklı isimlerinin olduğu listenin açıklanmasına aylar var ancak adaylar şimdiden belli oldu! Barış Arduç, Çağatay Ulusoy gibi Türk ünlüler de listeye girdi. İşte dünyanın dört bir yanından en yakışıklı ünlü adayları...