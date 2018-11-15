Fenerbahçe'den 3 takviye!

Fenerbahçe'de yönetimin "devam" kararı aldığı Erwin Koeman, transfer için kolları sıvadı. Hollandalı hoca, yönetimle yaptığı görüşmede bir stoper, oyunu iki yönlü oynayabilecek bir orta saha ve bir de santrfor gerektiğini söyledi. Erwin Koeman'ın aklındaki isimlerin tamamı Hollanda'dan