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        İşte Kırkpınar'da dereceye giren 59 pehlivan

        Edirne'de gerçekleştirilen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 4 günün ardından 14 boy ile birlikte en iyi peşrevde dereceye giren 59 pehlivan belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 20:11 Güncelleme: 06.07.2025 - 20:12
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        İşte Kırkpınar'da dereceye giren 59 pehlivan!
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        Edirne'de gerçekleştirilen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 59 pehlivan, 4. günün ardından 14 boy ile en iyi peşrevde dereceye girdi.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde, 14 boyda en çok puanı toplayan 826 pehlivan, 664’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde maç yapmaya hak kazandı.

        Güreşçilerden 752'sinin kayıt yaptırdığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 günlük maç takvimi sona erdi ve dereceye girenler belli oldu.

        Minik-1: 1. Muhammed Ferit Çilenker, 2. Turgut Tuğra Arı, 3. Mehmet Efe Şen, 3. Emir Ali

        Minik-2: 1. Nasup Epçin, 2. Yusuf Ziya Ataçoğlu, 3. Ahmet Tığlı, 3. Ömer Said Duran

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        Teşvik-1: 1. İsmet Emir, 2. Müsab Ümeir Kılıç, 3. Ömer Nacı, 3. Mustafa Çeliker

        Teşvik-2: 1. Aydıncan Gümüşdağ, 2. Mustafa Şeref Özgül, 3. Rüstem Öztürk, 3. Emirhan Yüksel

        Tozkoparan: 1. İbrahim Balta, 2. Hamza Yakup Oran, 3. Poyraz Bilgin, 3. İsmail Erkoç

        Ayak: 1. Can Ergen, 2. Sualp Yılmaz, 3. Volkan Bilgin, 3. Zeki Alp Bulut

        Deste Küçük: 1. Selahattin Can, 2. Ferhat Duman, 3. Kerem Berk Akdağ, 3. Teyfik Gülter

        Deste Orta: 1. Barış Kemal Yiğit, 2. Hüseyin Çakır, 3. Şahin Dur, 3. Muhammet Berat Duran

        Deste Büyük Boy: 1. Caner Arslan, 2. Özer Özgür Arslan, 3. Alperen Düzenci, 3. İsmail Sait Işıklı

        Küçük Orta Küçük: 1. Mikrail Bilen, 2. Berk Avcı, 3. Berkay Bülüç, 3. İsa İnce

        Küçük Orta Büyük: 1. Serhat Göçmez, 2. Hüseyin Coşkun, 3. Oğuzhan Öztürk, 3. Ömer Bulut

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        Büyük Orta: 1. Yusuf İslam Taş, 2. Oktay Güngör, 3. Ahmet Han Yıldız, 3. Ömer Faruk Kırat

        Başaltı: 1. Celal Bayar Çilenker, 2. Tufan Güzel, 3. Abdulferik Öner, 3. Onur Susuz

        Baş: 1. Orhan Okulu, 2. Feyzullah Aktürk, 3. Enes Doğan, 3. Ali İhsan Batmaz

        En İyi Peşrev: 1. Yiğit Kartal, 2. Serkan Üğdüler, 3. Burak Altıok, 3. Kerem Berk Akdağ

        Dereceye giren başpehlivanlara ödülleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından verildi. Dereceye giren diğer pehlivanlara ödülleri Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milletvekilleri ve belediye başkanları tarafından verildi.

        Öte yandan 664’üncü Tarihi Kırkpınar’da başpehlivanlık boyunda birinci olan Orhan Okulu’ya güreşlerde uzatmaya gitmeden rakibini yendiği için Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş’in aldığı kararla 1 milyon lira para ödülü verildi.

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