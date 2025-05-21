İşte kurulacak komisyonun esasları

Ancak komisyonla ilgili adımlar atılmadan, öncelikli olarak, terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye sürecine yönelik irade sergilenmesinin devletin istihbarat ve askeri birimleri tarafından izlenip raporlanmasının gereğine dikkat çekiliyor.

Komisyonun kurulmasının mantığı ise, “Siyaset kurumu ve Meclis konuşursa sokak da konuşur ve vatandaş da bu süreci daha fazla destekler. Gizli ya da hassas yürütülmesi gereken mekanizmalar hariç konu devlet kurumları düzleminden siyasi alana çekilmiş olur” şeklinde açıklanıyor. Ayrıca, “Toplum siyasi partilerin gerçek niyetlerini ve tercihlerini de bu şekilde görmüş olur. Mesele partilerin tabanına yayılınca destek de artar” tezi savunuluyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 üyeli Komisyon’un ana hatlarını şöyle çizmişti:

- TBMM’de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli

- Diğer üyeler, grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmeli

- TBMM’de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmeli

- Komisyon çalışma usul ve esaslarını kendisi belirlemeli

- TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmeli - Komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalı - Komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmalı. DETAYLAR NETLEŞİYOR Gabar’da keşfedilen 500-600 milyon varil kapasiteli 30-35 milyar dolarlık yeni petrol rezervi töreninde bölge halkının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu süreçle ilgili tavır ve tutumunu merak ettiğini belirten AK Partili yetkililer, “Elindeki imkânlarla herkes çözüm için çalışıyor. Bütün partilerin katkı vermesi gereken bir süreç yürütmeye çalışıyoruz” yanıtını verdiklerini söylüyor. Kurulması planlanan komisyonla ilgili de fikirler ve kanaatler ortaya çıkmaya başladı: REKLAM - Öncelikle terör örgütünün silah bırakma aşamasının kesin şekilde sonuçlanması gerekiyor. - Katkı verecek partilerin liderlerine ve kurullarına tavsiyeler komisyondaki üyeler tarafından iletilecek. - Bu komisyon bir uzlaşma komisyonu olacağı için her türlü katkı ve öneri çok önemli. - Grubu bulunan partiler sayısal olarak temsil edilecek, grubu bulunmayan partilere ise üye hakkı verilecek.

- Komisyonun kaç kişiden oluşacağı tartışılabilir ancak 35 üyeli bir ana komisyon, altında alt komisyonlarla 100 üyeli ve geniş katılımlı bir yapı oluşturulabilir. - Bu komisyon, Meclis Başkanlığı’na tavsiye kanun teklifi, hatta Anayasa değişikliği önerileri sunabilir. - Meclis bu yasama yılında 15 Temmuz’a kadar çalışacak. Bu süre zarfında terör örgütünün silah bırakma süreciyle rabıtalı olarak komisyon oluşturulacak. - Suriye ve Irak’taki saha durumuna ilişkin gözlem raporları, istihbarat ve askeri birimlerin önerileri dikkate alınacak. Haklı olarak olmayan ya da ilerlemeyen bir süreç üzerinde komisyonun çalışma yapamayacağı belirtiliyor. REKLAM - PKK’nın kongreyi toplayıp bütün grupların silah bırakma kararından sonra izleme-gözlem-silahların teslimi-terör alanlarının ve kamplarının teslimi gibi önemli teknik konuların nihayete ermesi gerekiyor. - Komisyon teşekkül ettirilse bile bu gelişmelere göre kademeli bir çalışma yürütmesi planlanıyor. Çok başlı bir yapıdan ziyade tek başlı ve muhatabı belli olan bir yapı planlanıyor.