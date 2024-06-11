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        Haberler Spor Transfer İşte Rafa Silva gerçekleri! Galatasaray nabız yokladı, şartları sordu - Futbol Haberleri

        İşte Rafa Silva gerçekleri! Galatasaray nabız yokladı, şartları sordu

        10 numara transferi yapmak isteyen Galatasaray, Rafa Silva için nabız yoklamaya başladı. Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif alan Portekizli oyuncunun temsilcisine haber yollayan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi faktörünü de kullanarak kendi ekonomik şartlarını iletti ve sıcak bakılması durumunda masaya oturabileceklerini ifade etti

        Giriş: 11.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:41
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        İşte Rafa Silva gerçekleri!
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        Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray'da kadro çalışmaları da sürüyor.

        Transferdeki önceliğini sağ bek ve orta sahaya veren sarı-kırmızılılar bir yandan da Dries Mertens'le forma rekabetine girebilecek 10 numara için kolları sıvadı.

        Benfica'yla olan sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı gündemine alan sarı-kırmızılılar, astronomik teklifler alan Portekizli oyuncu için nabız yokladı.

        Özellikle Suudi Arabistan'dan yüksek bir miktarda teklif alan Rafa Silva'nın şartlarını soran Galatasaray, henüz herhangi bir resmi teklif yapmazken oyuncu kanadına bu konuda çıkabileceği rakamları iletti.

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        Rafa Silva kanadı ile iletişime geçen sarı-kırmızılılar, oyuncunun bu rakamlara sıcak bakması durumunda masaya oturabilecekleri belirtti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi kozunu kullanmak isteyen Galatasaray, Avrupa'daki kulüplerle bu transferde rekabete girebileceğini düşünüyor.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçen günlerde verdiği röportajda Rafa Silva'nın iyi bir oyuncu olduğunu ancak çok yüksek bedelli teklifler aldığını; bu nedenle gündemlerinde olmadığını dile getirmişti.

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ise Portekiz'in milli maçı öncesi konuk olduğu televizyon programında Rafa Silva'yla ilgili soruyu yanıtlamış ve "Galatasaray'a yakın olduğunu duydum" ifadelerini kullanmıştı.

        2013'te Braga'ya transfer olan Rafa Silva, 2016'da ise 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'nın yolunu tutmuştu.

        Benfica formasıyla 326 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, 94 gol atarken 79 golün de hazırlayıcısı oldu.

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