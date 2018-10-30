Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında önceki gün teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında kötü hava koşulları nedeniyle 2 askerin şehit olması üzerine, gözler askerlerin kullandığı teçhizatlara çevrildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Jandarma Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel askerlerin kullandığı kıyafetleri anlattı.

Olaya ilişkin olarak Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Pusu faaliyeti icra eden timimizin ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim'de geri çekilmesi talimatı verilmiştir ancak helikopterin defaten bölgeye ulaşmaya teşebbüs etmesine ve muhtelif tehlikeler atlatmasına rağmen görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle havadan tahliye gerçekleşememiştir. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır" denilmişti.

SOYLU: TEÇHİZATLAR UYGUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askerlerin kullandığı teçhizatlara ilişkin olarak, "Bunların hiçbirisinin gerçekle ilgisi yoktur. Şehitlerimizin üzerindeki ekipman, dünya standartlar çerçevesindedir. Ağır kış şartları için özel üretilmiş ekipmanlardır. Ne teçhizat eksiğimi ne hazırlıksız gitmemiz söz konusudur" ifadelerini kullanmıştı.

KULLANILAN TEÇHİZATLAR

Kar elbisesi: -40'a kadar bu kıyafetle operasyonlar icra edilebiliyor.

Panço: Bu yağmurlu havalarda kullanılan bir kıyafet. Çok yağışlı bölgelerde tercih ediliyor ve -15'e kadar koruma sağlıyor.

Soğuk iklim kıyafeti: Hava şartlarının olumsuz olduğu ortamlarda kullanılıyor. Askerlerin kullandığı polar sayesinde soğuk hava koşullarına karşı kullanılıyor.

Uyku tulumu: -40'a kadar güvenlik güçlerini sağlayabiliyor.

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