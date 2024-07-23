İstediği zammı alamayan ev sahibi kiracısına kabusu yaşattı

Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki zam anlaşmazlıklarının önü arkası kesilmiyor. Yaşanan son olay ise pes dedirtti.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Zehra Çavdar, ev sahibi Nafiye A. ile kira zammı nedeniyle tartışma yaşadı. İddiaya göre Nafiye Y., yüzde 25 oranından fazla zam yapmak istedi ve kirayı 5 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak istedi. Zammı kabul etmeyen Zehra Çavdar, yüzde 25 oranında kirasına zam yaptı. Ardından da ev sahibine zamlı kirayı göndererek önümüzdeki sene haziran ayında da enflasyon oranına göre zamlı göndereceğini söyledi. Daha sonra da ev sahibi kadına mesaj atarak kirayı gönderdiğini belirtti.

Ev sahibi Nafiye Y. ise "Kirayı eksik yatırmışsınız, yüzde 25 kalktı. Lütfen zammı uygulayın" diye cevap verdi. Bunun üzerine kiracı Zehra Çavdar ise, "Nafiye Hanim kiraya zam yapma zamanı haziran ayındaydı ve yüzde 25'lik zammınız uygulanmıştır. Bu durumda önümüzdeki 2025 yılının Haziran ayına kadar bu şekilde alacaksanız. 2025 yılının Haziran ayında ise TÜFE oranı ne ise kiraya tekrar zam uygulaması yapılacaktır" şeklinde yanıt verdi. REKLAM

"TAVANDAN PİS SU AKIYOR" Kiracı Zehra Çavdar ardından ev sahibine, "Tuvaletten üstümüze çok kötü pis su yağıyor. Lütfen bu sorun ile ilgilenin. Tavan çökecek, tuvaleti kullanamıyoruz. Duş da aynı yerde olduğu için kullanamıyoruz" mesajı yazdı. Ancak ev sahibi Nafiye Y., yazılan mesajlara cevap vermediği gibi tamiratı da yaptırmadı. Duruma adeta isyan eden Zehra Çavdar CİMER'e şikayet dilekçesi oluşturdu. Evin tuvalet kısmını da kayda alan Çavdar yaşadığı kabusu anlattı.