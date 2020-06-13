İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından en sık merak edilen konulardan biri. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan işten çıkarma yasağını uzatmayı düşündüklerini belirtti.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan işten çıkarma yasağını uzatmayı düşündüklerini belirtti. Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Tamamlayıcı emeklilik sigortası hakkındaki çalışmalara değinen Bakan Selçuk, sistemin kıdem tazminatıyla ilgili nasıl birleşeceği sorusuna, "Masada birden çok model var fakat çalışanlarımızın hakları korunacak. Müzakere devam ederken bu konuda tam detay vermeyeyim." şeklinde konuştu. Selçuk ayrıca, 1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacağını belirtti