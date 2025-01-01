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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında kavga: 1 gözaltı | Son dakika haberleri

        İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında kavga: 1 gözaltı

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 03:23 Güncelleme: 01.01.2025 - 03:25
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        İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında kavga: 1 gözaltı
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        Beyoğlu'nda çıkan iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

        Yeni yılın ilk saatlerinde İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya karışanları polis ekipleri, biber gazıyla müdahale ederek ayırdı.

        AA'nın haberine göre, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Bu arada aynı caddenin farklı bölgesinde iki grup arasında çıkan kavgada da taraflar birbirlerini darbetti. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

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