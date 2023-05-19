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İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde hafta başında bu yana etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu. The Guardian'ın aktardığı habere göre 100 yılın en kötü sel felaketini yaşayan İtalya'da 13 kişi hayatını kaybetti

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AA / HABERTURK.COM
  • İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!

    İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 13'e çıktığı bildirildi.

     

     
  • İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!

    Bölgede hafta başında etkili olan yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor.

     

     
  • İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!

    İtalyan ANSA ajansının yerel yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi.

     

     
  • İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!

    Selden etkilenerek su baskınına uğrayan belde sayısının 42'ye çıktığı, 10 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 34 bin haneye de elektrik verilemediği belirtildi.

     

     
  • İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!

    Bazı noktalarda ordu birliklerinin de yerel halka yardım için sahaya indiği ve yardım çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

     

     
  • İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!

    Bölgede su baskınları ve heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanan yolların açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

     

     
  • İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!

    Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, selden ciddi şekilde etkilenen Emilia Romagna bölgesi için "felaket durumu" ilan edeceklerini bildirmişti.
  • İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!
  • İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!
  • İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!
  • İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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