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İtalya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden doktorlar, "Beyaz Önlüklüler" gününde anıldı

İtalya’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının çabalarını onurlandırmak için tesis edilen "20 Şubat Beyaz Önlüklüler Günü" için ilk kez anma etkinliği yapıldı.

İtalya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden doktorlar,
AA

Roma'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in sağlık çalışanları için gündeme getirdiği, İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği (SIAE) Başkanı Giulio Rapetti Mogol'un tarafından desteklenen ve 4 Kasım 2020’de Senatoda oy birliğiyle kabul edilerek yasalaşan "20 Şubat Beyaz Önlükler Günü" dolayısıyla İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonunda (FNOMCEO) bir etkinlik düzenlendi.

FNOMCEO Başkanı Filippo Anelli’nin ev sahibi olduğu anma törenine, Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati, Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Yönetmen Özpetek katıldı.

- "Özpetek ve Mogol'un önerisinin hızlıca yasalaşmasını destekledim"

Senato Başkanı Casellati, burada yaptığı konuşmada, doktorların gösterdiği çabaları unutmayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sağlık olmadan ekonomide de iyileşme olmaz. Bu düşüncelerle Senatoda, Özpetek ve Mogol'un önerisinin hızlıca yasalaşmasını destekledim. Bu, dramatik ayları asla unutmamanın ifadesidir. Bu, başkalarını kurtarmak için kahramanca hayatlarını kaybedenlerini anısını onurlandırmanın ifadesidir."

Sağlık Bakanı Speranza, hükümet adına bu mücadeleyi veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "Salgının 1. yılında durum artık çok değişmiş vaziyette. Aşılarımız, tedavi yöntemlerimiz var ama savaş henüz bitmiş değil, kazandığımızı düşünmemeliyiz. Ama bugün geleceğe güvenle bakıyoruz." diye konuştu.

FNOMCEO Başkanı Anelli de bugünün doktorlara adanmasını gündeme getiren Özpetek ve Mogol'a teşekkür etti.

- Özpetek: "Sağlık çalışanları için düşündüm"

Yönetmen Özpetek, Kovid-19 tedbirleri gerekçesiyle sınırlı katılımla yapılan etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklamada bulundu.

İtalya'da sağlık çalışanlarının çok büyük özveriyle bu salgına karşı mücadele ettiğini vurgulayan Özpetek, bunun 10-20 yıl sonra da hatırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Özpetek, İtalya'da emekli doktorlar da olmak üzere, pek çok sağlık çalışanının salgının ilk dalgasında göreve çağrıldığını anımsatarak, "İki doktor arkadaşım var hatta biri emekliydi. Hastaneye gittiler, tekrar çalışmaya döndüler. İlk bu fikir, o dönem geldi aklıma. İtalya için çok zor günlerdi. İtalya, bu hastalığın, bu virüsün ilk yayıldığı ülke oldu. Herkes sanki İtalya’nın bir kabahati, suçu varmış gibi bakıyordu. Oradan geldi aklıma. Çalışanlar için düşündüm bunu." diye konuştu.

Geride kalan yılın kendi profesyonel kariyeri açısından son derece verimli geçtiğini ancak kendisinin esasen zor durumda olanları düşündüğünü belirten Özpetek, şunları kaydetti:

"Profesyonel açıdan mükemmel ama mutluluk tek başına olmuyor. Benim en büyük düşüncem, şu anda işleri sabit olmayanların durumu. Taksi şoförlerinden tutun da temizlikçilere kadar bir sürü insan çok zor durumda. Biz, belki büyük evlerde yaşıyoruz ama esas o küçük odalarda yaşayanları düşünüyorum. Bu virüs, bize bir tokat attı."

Salgının Avrupa'da ilk olarak sarstığı ülke olan İtalya’da son bir yılda, 325'i doktor olmak üzere, 95 bin 235 kişi hayatını kaybetti.

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