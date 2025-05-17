İtalya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e tepki

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Filistin halkının acı çekmesini istemediklerini, saldırıların son bulmasını istediklerini söyledi.

Tajani, partisi Forza Italia'nın Sicilya Adası'ndaki Noto kentinde düzenlenen etkinliğinde, "Ukrayna, Libya ve Orta Doğu gibi dünyanın pek çok yerinde barışa ulaşmaya çalışılırken, artık Filistin halkının acı çekmesini istemiyoruz. Saldırılar sona ersin, ateşkese ulaşalım." dedi.

Filistin halkına dokunulmaması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirten Tajani, "İsrail hükümetine şunu söylemeliyiz; artık yeter, tepki verildi. Bağımsızlığınızı ve güvenliğinizi garanti altına alın ama barışa varalım. Aynı şeyi Ukrayna için de yapıyoruz." diye konuştu.

Bu arada, muhalefet partileri Demokratik Parti, 5 Yıldız Hareketi ve Yeşil Sol İttifak, Tajani'ye sözden eyleme geçme çağrısı yaptı. Muhalefet partileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sivilleri bombalama emrini vermesinin engellenmesi ve insani yardımların erişimine izin verilmemesinin son bulması konusunda çalışılması gerektiğini belirtti.