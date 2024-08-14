İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti: Bu arsaların metrekaresi 4 TL bile değil

İtalya'nın başlattığı 1 euroluk evlerin büyük ilgi görmesinin ardından onu Fransa'daki küçük kasabalar takip etmişti.

Bu yoldan giden üçüncü ülke ise İsveç oldu. İki ülkenin kampanyasından farklı olarak İsveç'te Göteborg'un 150 kilometre kuzeyindeki küçük Götene'de belediye ev yerine doğrudan belirlenmiş arsaları satacağını duyurdu.

Mevcut satıştaki arsaların 850 metrekare ile 1200 metrekare arasında olduğu belirtildi.

YOĞUN İLGİ ÜZERİNDE ALIMLAR DURDURULDU

Idealista'daki habere göre Götene Belediye Başkanı Johan Månsson, kasabanın uzun zamandır 'düşük doğum oranları ve yaşlanan bir nüfusa' sahip olduğunu belirtti. Månsson bölgeye daha fazla insan çekmek için bu planı başlatmaya karar verdiklerini duyurdu.

Kasabanın planı Mayıs ayında açıklamasında bu yana binlerce başvuru alınırken, belediye yetkilileri yoğun talebin ardından düzenleme yapma amacıyla satın alımları ağustos ayının başına kadar askıya alma kararı aldı. REKLAM ARSALARI SATIN ALMAK İÇİN BAZI ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK GEREKİYOR Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi bu arsaları almak için de birtakım kurallar bulunuyor. Öncelikle arsalara teklif verme sürecine katılmak için bir İsveç banka hesabınızın olması gerekiyor. Yeni alıcıların, önümüzdeki 2 yıl içinde kalıcı olarak yaşama veya tatil amaçlı kullanma niyetiyle araziye bir ev inşa etmesi gerekiyor. Haberturk.com'da yer alan habere göre ev 24 ay içinde tamamlanmazsa, satın alma belediyeye geri dönecek ve alıcıya 100 bin İsveç Kronu para cezası verilecek.

Bununla birlikte satın alma sırasında yaklaşık 170 bin İsveç Kronu (yaklaşık 545 bin TL) tutan su ve kanalizasyon bağlantı ücretlerini de arsayı alan kişinin ödemesi gerekiyor. İnşaat ruhsatı ücretleri ise ortalama 30 bin İsveç Kronu (yaklaşık 96 bin TL) tutuyor. Ancak yetkililere göre bu masraflar bu arsalar için fazlasıyla değiyor. Zira Götene, İsveç'in en büyük gölü olan Vänern Gölü'nün yakınında kırsal bir alanda yer alıyor. Ayrıca Platåbergens Jeoparkı, Vänern Gölü takımadaları ve Kinnekulle Dağı gibi birkaç UNESCO alanına da yakın bulunuyor.