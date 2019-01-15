Şehri ziyaret eden milyonlarca yerli ve yabancı turist, gerçek aşkı bulmak ya da buraya tekrar gelebilmek temennisiyle bu tarihi yapının havuzuna bozuk para atıyor.



Birçok aşk filmine konu olduğu için Türkçe'de "Aşk Çeşmesi" olarak anılan Trevi'ye sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin euro tutarında bozuk para atıldı.



Trevi'nin havuzundaki madeni paralar, Caritas (Sadaka) vasıtasıyla yardıma muhtaçlara ulaştırılıyordu.



Türkiye'de de faaliyet gösteren Caritas, Katolik Kilisesi'ne bağlı etkili bir yardım kuruluşu ve belediyeyle yapılan anlaşma gereği tarihi havuzlardaki paraları 2001 yılından bu yana toplama yetkisine sahipti.

Ancak Roma Belediyesi Nisan ayından itibaren Aşk Çeşmesi'nden çıkarılan parayı, büyük zarar içindeki belediyenin kasasına aktarmayı planlıyor.

TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, bu göreve gelmesinden yaklaşık bir yıl sonra 2017'de, bu parayı Caritas'tan alarak belediyeye devretme kararı almış, tepkiler üzerine uygulamaya geçilmemiş, karar birkaç kez ertelenmişti.

İtalyan basını, bu kararın sonunda gelecek Nisan ayından itibaren uygulanmaya başlanacağını duyurunca, tartışma yeniden alevlendi ve Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire, "Yoksulların parası kesiliyor" başlıklı bir makale yayımlayarak belediyeyi sert şekilde eleştirdi.

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