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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük İtalyan kaleci Sirigu, Fatih Karagümrük'te - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        İtalyan kaleci Sirigu, Fatih Karagümrük'te

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 23:31 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:32
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        Fatih Karagümrük, İtalyan eldiven
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        İtalyan kaleci Salvatore Sirigu, Fatih Karagümrük takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."

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