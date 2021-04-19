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İTO'dan AVM ve cadde mağazaları için kira çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, mağazaların açık kaldıkları sürenin haftada 40 saatin altına indiğini belirterek, "Kira bedelleri işletmelerin yükünü ağırlaştırıyor. Kiraya vereni de, kiracıları da mağdur etmeyecek bir yöntem geliştirmek gerek." dedi.

İTO'dan AVM ve cadde mağazaları için kira çağrısı
AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, mağazaların açık kaldıkları sürenin haftada 40 saatin altına indiğini belirterek, "Kira bedelleri işletmelerin yükünü ağırlaştırıyor. Kiraya vereni de, kiracıları da mağdur etmeyecek bir yöntem geliştirmek gerek." dedi.

Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTO olarak salgının perakende sektöründe yol açtığı sorunlara ilişkin, markaları ve mağazacılık sektörünü temsil eden 3 önemli derneğin başkanı ile bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Avdagiç, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Başkanı Serhan Tınastepe ve Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanı İzzet Stamati'nin katıldığını aktardı.

Toplantı yaptıkları 3 sektör derneğinin temsil ettiği 500'ü aşkın markanın Türkiye ve yurt dışında 115 bin mağaza ve satış noktası bulunduğu anlatan Avdagiç, bu mağaza ve satış noktalarının 700 binin üzerinde çalışanı bulunduğunu kaydetti.

Toplantıda, mağazacılıkta kira süreçleriyle ilgili yaşanan sorunların ele alındığını belirten Avdagiç, dernek başkanlarının, salgında mağazaların açık kaldıkları sürenin haftada 40 saatin altına indiğine dikkati çektiğini söyledi.

KİRA BEDELLERİ İŞLETMELERİN YÜKÜNÜ AĞIRLAŞTIRIYOR

Şekib Avdagiç, perakende sektörünün genç istihdamı için önemine işaret ederek, "Bu sektörde çalışanların neredeyse yüzde 90'ı 30 yaşın altında. Dolayısıyla mağazacılık ve perakende sektörümüzün genç istihdamına büyük katkısı var. Biz de bu sektöre gerekli desteği vererek aynı zamanda gençlerimizin işlerini korumalarını sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul'da bulunan uluslararası markalar ve yüksek nitelikteki diğer mağazaların dünya ile yarışacak seviyede olduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, mağazacılık konseptinde özgün bir başarı ortaya koydu. Buraya da kolay gelmedi. Yıllar içinde büyük emekler vererek dünya kalitesini yakaladık ve söz sahibi olduk. İstanbul'un Paris, Roma, Londra gibi çok önemli bir alışveriş destinasyonu olma vasfını ve avantajını salgın sonrası için korumalıyız. Şimdi İstanbul'un mağazacılıkta yakaladığı birikimi ve kaliteyi, perakende sektörümüzün nitelikli iş gücü ile salgın sonrasında büyük avantaja çevirmeliyiz. Çünkü salgın sonrasında marka mağazacılığımız, hizmetler sektörümüzün, özellikle turizmin canlanmasında en büyük rolü oynayacaktır."

Sektör temsilcilerinin, "kapanma kararı alınan zaman dilimleri için ödenmiş kira bedellerinin, işletmelerin yükünü ağırlaştırdığını" vurguladıklarını ifade eden Avdagiç, "Gerçekten kira bedelleri işletmelerin yükünü ağırlaştırıyor. (Kovid-19) Tedbirler kapsamında, mağazaların açık kaldıkları süre haftada 40 saatin altına indi. Kira bedelleri işletmelerin yükünü ağırlaştırıyor. Kiraya vereni de, kiracıları da mağdur etmeyecek bir yöntem geliştirmek gerek. Şu anda mağazalar, alışveriş merkezlerine kira ile birlikte ayrıca cirodan pay ödüyor. Markalar, 'ciro kirası sistemi' şeklinde tanımlanan kira yerine cirodan verilen payı artırma görüşünde birleşiyorlar." diye konuştu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, benzer sorunun alışveriş merkezleri ile birlikte cadde mağazalarında da yaşandığını, cadde mağazalarının ekonomik hayatın en dinamik ve toplumsal hayat için en gerekli noktalar olduğunu belirterek, "Cadde mağazacılığını tehdit eden sıkıntıları aşmalıyız. Burada hem yatırımcıların hem mağaza sahiplerinin hem de yıllarca o işletmeye hizmet veren çalışanın korunması gerekiyor. Zor günleri birlikte aşmamızı sağlayacak bu mutabakat hepimizi ayakta tutacak." dedi.

Çözüm bulunması gereken bir diğer konunun da alışveriş merkezlerindeki ortak giderler konusu olduğunu aktaran Avdagiç, "Her alışveriş merkezinde 'ortak alan giderleri' adı altında ayrı miktarlarda aidat toplanıyor. Ancak bu tutarlar birbirinden çok farklılık gösteriyor. Birbiri ile aynı lokasyondaki iki alışveriş merkezinin birinde ödenen aylık ortak gider metrekare başına 22 TL iken, diğerinde 70 TL'yi buluyor. Bunu anlamak çok güç." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, alışveriş merkezlerinden ayrılmak isteyen mağazalarla ilgili sözleşmelerden kaynaklı sorunlar bulunduğunu, bu sorunların çözülmesine de ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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