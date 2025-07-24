İTO'dan faiz indirimi değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Avdagiç, TCMB’nin politika faizini 300 baz puan indirmesine ilişkin, " TCMB'nin 300 baz puanlık faiz indirimi, iş dünyamızın beklentileriyle uyum içindedir. Ama en önemlisi KOBİ’lere yönelik kredi kanallarının açılmasıyla, bu faiz indirimi gerçek anlamını kazanacaktır. Derinden hissettiğimiz yüksek faizin yıpratıcı etkilerini geride bırakacağımıza inanıyoruz. Faizlerdeki gerileme, üretici ve ihracatçının rekabet gücünü tekrar kazanması ve sermaye yapısını güçlendirmesinde önemli bir işlev görecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Türkiye’nin enflasyon ile mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığını, faiz indiriminin enflasyondaki düşüşü izleyen dönemde süreceğine ilişkin güçlü beklenti içinde olduklarını vurguladı.

İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi: "Bu vesileyle yeniden vurgulamak isterim ki; Faiz indirimiyle kredi genişlemesinde KOBİ’lere pozitif ayrımcılık oluşturacak makro-ihtiyati tedbirler alınmalı. Böylece faiz indiriminin, diğer tedbirlerle gerçek hedefine ulaşarak, üretimde büyümeye ve ülke kalkınmasına katkı veren bir sürece dönüşeceği inancındayız. Fiyat istikrarının, kalıcı refahın olmazsa olmaz koşulu olduğu gerçeğinden hareketle, dezenflasyon sürecine iş dünyası olarak tam desteğimiz devam ediyor. Hükümetin, iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın tam iş birliğiyle, tek haneli enflasyon sürecine doğru yürüyüşümüzü sürdürmeliyiz.''