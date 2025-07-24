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        Haberler Ekonomi Para "TCMB'nin indirimi yetersiz" - Para Haberleri

        "TCMB'nin indirimi yetersiz"

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe TCMB'nin 300 baz puanlık faiz indirimini, yetersiz ancak olumlu karşıladıklarını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 15:28 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:31
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        "TCMB'nin indirimi yetersiz"
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        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe TCMB'nin 300 baz puanlık faiz indirimine ilişkin açıklamada bulundu.

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        Gültepe yazılı açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

        "TCMB’nin bugün gerçekleştirdiği 300 baz puanlık faiz indirimini, yetersiz ancak olumlu karşılıyoruz. Reel sektörün yatırım ve üretim maliyetlerinin rahatlatılması için faiz indiriminin çok daha hızlı ve yüksek oranlarda yapılması gerekiyor.

        Keza kredilerin uygun koşullarda ve uzun vadeli kullandırılması çok önemli. Bunun gerçekleşmesi, içinden geçtiğimiz zorlu koşullarda sanayicilerimizin elini bir nebze de olsa rahatlatacaktır.

        Öte yandan günlük 4 milyar lira olan reeskont kredi limitinin artırılmasını da son derece önemli görüyoruz. İş dünyasının sürdürülebilir büyümesi ancak uygun maliyetli ve erişilebilir finansman koşullarıyla mümkün. Önümüzdeki dönemde, faiz indirim sürecinin üstte de vurguladığımız üzere hızlı ve istikrarlı biçimde devam etmesini arzu ediyoruz."

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