Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamİTO, pandemide en çok firma kurulan sektörleri açıkladı
ABONE OL

Pandemi döneminde İstanbul'da en çok perakende sektöründe firma kuruldu

İTO, pandemide en çok firma kurulan sektörleri açıkladı... İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasındaki yaklaşık 3.5 aylık dönemde en fazla sayıda firma kuruluşunun yapıldığı 3 sektör, 957 firma ile ‘perakende ticaret’, 658 firma ile ‘konut inşaatı’ ve 522 firma ile ‘bilgi teknolojileri’ oldu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul iş dünyası şu ana kadar trendi bu sektörlerde gördü diyebiliriz” dedi

pandemide en çok firma kurulan sektörler
HABERTURK.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO),Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.

İTO’dan yapılan açıklamaya göre 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasındaki yaklaşık 3.5 aylık dönemde en fazla sayıda firma kuruluşunun yapıldığı 3 sektör, 957 firma ile ‘perakende ticaret’, 658 firma ile ‘konut inşaatı’ ve 522 firma ile ‘bilgi teknolojileri’ oldu.

Bu sektörleri 512 firma ile ‘hazır giyim ve konfeksiyon’, 447 firma ile ‘toptan ve dış ticaret’, 434 firma ile ‘işletme destek hizmetleri’, 402’şer firma ile ‘restoran ve yiyecek içecek hizmetleri’ ile ‘bilgi, iletişim ve medya’, 345 firma ile ‘ilaç ve tıbbi cihaz’ ve 277 firma ile teknik hırdavat sektör grupları izledi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni firma kayıtlarının İTO’daki meslek gruplarına dağılımının, girişimcilerin ve dolayısıyla pandemide tüketicilerin talep ettiği ürün ve hizmetlere de işaret ettiğini belirtti.

Avdagiç, “İTO’da bu yıl 1 Nisan ile 12 Temmuz arasında kurulan firmaların sektörlerine baktığımızda, 2019’da ikinci sırada olan perakende ticaretin bu yıl ilk sıraya çıktığını görüyoruz. Bu dönemde bilgi teknolojileri sektörü 6'ncı sıradan 3'üncü sıraya yükseldi. Yeni kurulan firma sayısında geçen yıl 17'nci sırada bulunan ilaç ve tıbbi cihaz sektörü de bu yıl 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 9'uncu oldu. Bu sonuçlarla İstanbul iş dünyası şu ana kadar trendi bu sektörlerde gördü diyebiliriz” dedi.

Yapılan açıklamada, Oda üyesi firmaların 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 537 bine yakın dış ticaret belgesi, 1.325 kapasite raporu ve 99 bine yakın online faaliyet belgesi talebi ilettiği bilgisine de yer verildi.

EN ÇOK FİRMANIN KURULDUĞU 20 SEKTÖR

Sektör Yeni kurulan firma sayısı (1 Nisan-12 Temmuz 2020)

Perakende ticaret 957

Konut inşaatı 658

Bilgi teknolojileri 522

Hazır giyim ve konfeksiyon 512

Toptan ve dış ticaret 447

İşletme destek hizmetleri 434

Restoran ve yiyecek içecek hizmetleri 402

Bilgi, iletişim ve medya 402

İlaç ve tıbbi cihaz 345

Teknik hırdavat 277

Toptan gıda ve temizlik ürünleri 269

Motorlu taşıt satış ve servisi 253

Mimarlık ve mühendislik 235

Emlak müşavirleri 225

Sağlık hizmetleri 217

Taşımacılık ve lojistik hizmetleri 201

Kozmetik 196

Makina ve ekipmanları 176

Telekomünikasyon 173

Plastik ve kauçuk 168

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sigaraya zam geldi son dakika! 2020 Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları
İŞ-YAŞAMYeni sigara fiyatları ne kadar oldu?
Çin ikinci çeyrekte yüzde 3.2 büyüdü
İŞ-YAŞAMÇin ekonomisi büyüdü
Türkiye ekonomisi FETÖ darbe girişiminin yaralarını hızlı sardı
İŞ-YAŞAMTürkiye ekonomisi FETÖ darbe girişiminin yaralarını ...
Son dakika haberi Rusya ile uçuşlar başlıyor
İŞ-YAŞAMRusya ile uçuşlar başlıyor
Bakan Karaismailoğlu Türksat'ın 15 Temmuz etkinliğine katıldı
İŞ-YAŞAMYapılan her yol hainlere atılmış tokattır
Sigara zammı ne kadar oldu? 2020 Sigara fiyatları kaç para oldu? İşte güncel sigara fiyatları
İŞ-YAŞAMSigara fiyatları ne kadar oldu?
THY haziranda 1 milyon yolcu taşıdı
İŞ-YAŞAMTHY haziranda 1 milyon yolcu taşıdı
Ayçiçek balının taban fiyatı belirlendi
İŞ-YAŞAMAyçiçek balının taban fiyatı belirlendi
SPK 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya açığa satış işlemleri nedeniyle 16,7 milyon TL ceza verdi
İŞ-YAŞAMSPK'dan sosyal medya kararı
Bakan Albayrak'tan çiftçi ödeme açıklaması
İŞ-YAŞAMPancar çiftçisine erken ödeme

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X