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HaberlerFiskosIvana Sert: Evlenirsem gelinliğimi kendim dikerim - Magazin haberleri

Ivana Sert: Evlenirsem gelinliğimi kendim dikerim

Stilist Ivana Sert, önceki akşam sevgilisi Tarhan Telli ile birlikte el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Ivana Sert, muhabirlerin sorularını yanıtladı

Ivana Sert - Tarhan Telli

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; stilist Ivana Sert, önceki akşam sevgilisi Tarhan Telli ile birlikte el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. İkili, Bebek’te başladıkları yürüyüşü Ortaköy’de bitirdi.

"EVLENİRSEM GELİNLİĞİMİ KENDİM DİKERİM"

Ivana Sert, gazetecilerin, "Tekrar evlenirseniz gelinlik giyer misiniz?" sorusuna, "Tabii ki giyerim. Hatta ilk düğünümde gelinliğimi ben dikmiştim. Eğer evlenirsem yine ben dikerim ve giyerim" dedi

BODRUM AŞIKLARI

Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tarhan Telli ile Bodrum'da tatil yapmıştı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran Sert'in kaslı ve fit görüntüsü dikkat çekmişti.

Düzenli spor yapan Ivana Sert plajda denize girerken ilgi odağı olmuştu.  Tarhan Telli'nin bayram tatilini geçirmek için Dubai'den geldiği öğrenilmişti.

  

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