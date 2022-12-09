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İYİ Parti hafta sonu il kongrelerine başlayacak

İYİ Parti il kongrelerine bu hafta sonu başlıyor. Afyonkarahisar kongresiyle başlayan sürecin 29 Ocak'ta tamamlanması bekleniyor

İYİ Parti hafta sonu il kongrelerine başlayacak
AA

İYİ Parti, bu hafta sonu il kongrelerine başlayacak. Bu kapsamda ilk olarak Afyonkarahisar il kongresini yapacak partide sürecin 29 Ocak 2023'te tamamlanması planlanıyor.

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti'de 3. Olağan Büyük Kurultay çalışmaları sürüyor.

Parti, seçim takvimi çerçevesinde kurultay çalışmalarının ilk ayağı olan "mahalle delegesi" seçimlerine 29 Ekim'de başlamış ve bu süreci tamamlamıştı.

Delege seçimlerinin ardından başlayan ilçe kongreleri bu hafta sonu tamamlanacak ve İYİ Parti örgütlü olduğu 959 ilçede bu süreci bitirmiş olacak.

PAZAR GÜNÜ İL KONGRELERİ BAŞLIYOR

İl kongrelerine 11 Aralık Pazar günü başlayacak İYİ Parti, bu kapsamda ilk olarak Afyonkarahisar il kongresini yapacak.

İl kongrelerini 29 Ocak 2023'e kadar tamamlamayı hedefleyen partide, 2023 seçim takvimine göre 3. Olağan Büyük Kurultay'ın tarihi netleştirilecek.

"DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE GİDİYOR"

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, kongre sürecinin genel merkezin belirlediği takvim doğrultusunda sürdüğünü ve bu hafta sonu ilçe kongrelerinin biteceğini söyledi.

İl kongrelerinin de Afyonkarahisar ile başlayacağını belirten Sunat, şunları kaydetti:

"Her şey gayet düzgün, zamanına uygun yapılıyor. Demokratik bir şekilde gidiyor. Her siyasi partide olduğu gibi ufak tefek meseleler oluyor. Kendilerine haksızlık edildiğini düşününler oluyor. Kongreler için kurulan komite olarak gelen her dosyayı, her şikayeti değerlendiriyoruz. Gerekirse dahil olup genelge ve tüzüğe uygun hareket edilmesi gerektiğini belirtiyoruz."

Sunat, 3. Olağan Büyük Kurultay'ın takvimine ilişkin de "Kurultay büyük bir ihtimalle seçim öncesi yapılmaz. Biraz seçimin zamanında yapılıp yapılmamasına bağlı ama genel anlamdaki kararımız kurultayın seçim sonrasına kalması." ifadelerini kullandı.

Şenol Sunat, Genel Başkan Meral Akşener'in, programlarına göre bazı il kongrelerine katılacağını aktardı.

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