Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin itirazını reddetmesine tepki gösteren İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayımladı.

Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Seçim şaibelerine karşı bu kadar istikrarlı olarak; adaletsiz, ciddiyetsiz ve basiretsiz kararlar veren bir Yüksek Seçim Kurulu, bizden başka hiçbir ülkeye nasip olmamıştır... 98 bin oyun geçersiz olduğu, kullanılmayan zarf ve oy pusulalarının havalarda uçuştuğu, sandıkların başında "partili" devlet memurlarının bulunduğu ve daha birçok garabetin kanıtlarla ortaya konulduğu Ordu seçimlerine yönelik tüm itirazlarımıza, YSK bugün red kararı vermiş... YSK, Orduluların iradesini yok sayarak kendi tarihine bir leke daha sürmüştür. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Enver Yılmaz'ın sandıkta milletimizden aldığı helali, hırsızların masasına haram olarak sunmuştur. Kendini hâlâ millet iradesinden üstün görenlere bir kez daha hatırlatmak isterim ki; Doğruların elbet bir gün ortaya çıkmak, hakkın da elbet bir gün sahibini bulmak gibi çok güzel bir huyu vardır...