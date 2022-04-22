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'İyilik Akımı' projesine ünlülerden destek!

İnsanların hayatına dokunmak amacıyla zor durumda olan insanlara yardımlar yapan Emirhan Özhan’ın başlattığı 'İyilik Akımı' projesine Doğa Rutkay ve Merve Özbey gibi ünlü isimlerden de destek geldi

'İyilik Akımı' projesine ünlülerden destek!
'İyilik Akımı' projesine ünlülerden destek!
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HABERTURK.COM

İki yıl önce kurduğu İyilik Akımı Derneği ile ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunan Emirhan Özhan, 10 binlerce kişiye umut olmaya devam ediyor.

Farkındalık yaratmak amacıyla sosyal deneyler yaparak başlattığı iyilik akımına birçok ünlü isim de destek oluyor.

"UNUTTUĞUMUZ MERHAMETİ İNSANLARA HATIRLATMAK İSTİYORUZ"

Doğa Rutkay, Merve Özbey, Cengiz Semercioğlu, Şebnem Schaffer ve BKM ekibinden büyük destek alan Özhan, "İnsanların duyarlı olması bizi daha da çok motive ediyor. Bize destek olmak istediğini söyleyen çok isim oluyor. Çok mutlu oluyoruz. Unuttuğumuz vicdan ve merhameti, paylaşmayı insanlara hatırlatmak istiyoruz. İyilik akımı ünlülerin de desteğiyle daha da büyüyerek daha çok insana ulaşmaya başardı." dedi.

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