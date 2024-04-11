İze l - Çelik - Ercan ile bayram nostaljisi
İzel - Çelik - Ercan, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Girne'de sahne aldı. Fenomen grup, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İzel, bir soru üzerine evlenmek istediğini söyledi
İzel - Çelik - Ercan, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Girne'de sahne aldı. Grup üyeleri; "Herkesin bayramını kutluyoruz. Hep mutlu olacağımız, her anımızın bayram tadında olmasını temenni ediyoruz" sözleriyle sevenlerinin bayramını kutladı.
"ERKEKLER KUSURLARIYLA DAHA BARIŞIKLAR"
Basın mensuplarının; "Çelik bey geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kuaförde bir fotoğraf paylaştınız ve çok konuşuldu. 'Artık devir değişti. Tabii ki Çelik'de değişti' yorumları geldi. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna; "Ben seviyorum eğlenmeyi. Hoş vakit geçirmeyi de seviyorum. Kendimi saklayan biri değilim. Saklanacak bir şey de yok zaten. Konu bundan ibaret. Balyaj yaptırdım sadece" dedi. Ercan Saatçi; "İnsan kendini mutlu etmek için ufak dokunuşlar yaptırmalı, özellikle kadınlar. Erkeklerde alışkın değiliz. Biraz tuhaf karşılanıyor. Alışacağız inşallah" diye konuştu. İzel ise "Erkekler kusurları ile daha barışıklar. Kadınlar öyle değil. En ufak bir kusuru düzeltme çabasında. Bu yüzden kadınlar hep birbirine benziyor" şeklinde konuştu.
"BENİM HÂLÂ UMUDUM VAR"
Röportaj sonrası sahneye çıkan İzel - Çelk - Ercan, 'Bitmesin Bu Rüya' şarkısı sonrası dinleyicileriyle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Ercan Saatçi'nin; "Allah'ım bitmesin bu rüya şarkısını söylerken evlenmek isteyenler söylesin dedik bir konserimizde. Kimse söylemedi. Kimse evlenmek istemiyor galiba" yorumunda bulundu. Bunun üzerine İzel söze dâhil oldu ve "Ben hâlâ evlenmek istiyorum. Benim hâlâ umudum var" dedi.