İze l - Çelik - Ercan ile bayram nostaljisi

"ERKEKLER KUSURLARIYLA DAHA BARIŞIKLAR"

Basın mensuplarının; "Çelik bey geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kuaförde bir fotoğraf paylaştınız ve çok konuşuldu. 'Artık devir değişti. Tabii ki Çelik'de değişti' yorumları geldi. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna; "Ben seviyorum eğlenmeyi. Hoş vakit geçirmeyi de seviyorum. Kendimi saklayan biri değilim. Saklanacak bir şey de yok zaten. Konu bundan ibaret. Balyaj yaptırdım sadece" dedi. Ercan Saatçi; "İnsan kendini mutlu etmek için ufak dokunuşlar yaptırmalı, özellikle kadınlar. Erkeklerde alışkın değiliz. Biraz tuhaf karşılanıyor. Alışacağız inşallah" diye konuştu. İzel ise "Erkekler kusurları ile daha barışıklar. Kadınlar öyle değil. En ufak bir kusuru düzeltme çabasında. Bu yüzden kadınlar hep birbirine benziyor" şeklinde konuştu.