İzmir Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi

İzmir'in Buca ilçesinde dün başlayan ve hala kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınının verdiği tahribat havadan görüntülendi.

Yemyeşil ormanlar griye dönerken, ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle çok hızlı ilerleyen yangının verdiği tahribat ise dronla görüntülendi.

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 15.50'de 2 inşaat işçisinin spiral makinesi ile demir keserken sıçrayan kıvılcımların çöpleri tutuşturması ve oradan da ormanlık alana sıçramasıyla başlayan yangın gece boyunca devam etti.

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Rüzgarın şiddetiyle alevler Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar ilerledi.

Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, yangının ikinci gününde bölgede alevlerin hala kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Gündoğumu ile birlikte havalanan 4 uçak ve 11 helikopterin ise yangına müdahalesi sürüyor.