İzmir Cuma saati, Cuma namazını kılıcak İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmirliler cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saati 13.00'da okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Peki, bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA SAATİ - 8 KASIM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13.00'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 08 Kasım 2019 Cuma 06:14 07:38 13:00 15:48 18:13 19:31 09 Kasım 2019 Cumartesi 06:15 07:39 13:00 15:47 18:12 19:30 10 Kasım 2019 Pazar 06:16 07:40 13:00 15:46 18:11 19:29 11 Kasım 2019 Pazartesi 06:17 07:41 13:00 15:45 18:10 19:29 12 Kasım 2019 Salı 06:18 07:42 13:01 15:45 18:09 19:28 13 Kasım 2019 Çarşamba 06:19 07:43 13:01 15:44 18:08 19:27 14 Kasım 2019 Perşembe 06:20 07:44 13:01 15:43 18:07 19:26

GÜNÜN AYETİ

Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Yeryüzündeki herkes fânîdir.

Rahman Sûresi: 25-26

GÜNÜN HADİSİ

Kim ki Allah ve meleklerinden başka kimsenin görmediği tenha bir yerde iki rekât namaz kılarsa, Allah onun için Cehennem ateşinden kurtuluş beratı yazar.

Camiü’s-Sağir, No: 8808