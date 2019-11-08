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İzmir Cuma namazı saat kaçta? 8 Kasım İzmir Cuma saati

İzmir Cuma namazı saati, İzmirlililer tarafından araştırılıyor. Mevlid Kandili'de olması sebebiyle cuma saatine göre İzmirliler hazırlıklarını tamamlayarak kılınacak Cuma namazı için camilere gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 8 Kasım İzmir Cuma saati haberimizde

izmir cuma saati

 

İzmir Cuma saati, Cuma namazını kılıcak İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmirliler cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saati 13.00'da okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Peki, bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA SAATİ - 8 KASIM

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13.00'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
08 Kasım 2019 Cuma06:1407:3813:0015:4818:1319:31
09 Kasım 2019 Cumartesi06:1507:3913:0015:4718:1219:30
10 Kasım 2019 Pazar06:1607:4013:0015:4618:1119:29
11 Kasım 2019 Pazartesi06:1707:4113:0015:4518:1019:29
12 Kasım 2019 Salı06:1807:4213:0115:4518:0919:28
13 Kasım 2019 Çarşamba06:1907:4313:0115:4418:0819:27
14 Kasım 2019 Perşembe06:2007:4413:0115:4318:0719:26

GÜNÜN AYETİ

Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Yeryüzündeki herkes fânîdir.
Rahman Sûresi: 25-26

GÜNÜN HADİSİ

Kim ki Allah ve meleklerinden başka kimsenin görmediği tenha bir yerde iki rekât namaz kılarsa, Allah onun için Cehennem ateşinden kurtuluş beratı yazar.

Camiü’s-Sağir, No: 8808

 

 

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