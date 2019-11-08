İzmir Cuma saati, Cuma namazını kılıcak İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmirliler cuma namazı saatine göre hazırlıklarını tamamlayarak camilere gidecek. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saati 13.00'da okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Peki, bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?
İZMİR CUMA SAATİ - 8 KASIM
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13.00'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|08 Kasım 2019 Cuma
|06:14
|07:38
|13:00
|15:48
|18:13
|19:31
|09 Kasım 2019 Cumartesi
|06:15
|07:39
|13:00
|15:47
|18:12
|19:30
|10 Kasım 2019 Pazar
|06:16
|07:40
|13:00
|15:46
|18:11
|19:29
|11 Kasım 2019 Pazartesi
|06:17
|07:41
|13:00
|15:45
|18:10
|19:29
|12 Kasım 2019 Salı
|06:18
|07:42
|13:01
|15:45
|18:09
|19:28
|13 Kasım 2019 Çarşamba
|06:19
|07:43
|13:01
|15:44
|18:08
|19:27
|14 Kasım 2019 Perşembe
|06:20
|07:44
|13:01
|15:43
|18:07
|19:26
GÜNÜN AYETİ
Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Yeryüzündeki herkes fânîdir.
Rahman Sûresi: 25-26
GÜNÜN HADİSİ
Kim ki Allah ve meleklerinden başka kimsenin görmediği tenha bir yerde iki rekât namaz kılarsa, Allah onun için Cehennem ateşinden kurtuluş beratı yazar.
Camiü’s-Sağir, No: 8808
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