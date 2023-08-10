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        Haberler Gündem İzmir'de ana su borusu patladı

        İzmir'de patlayan ana su borusu, yolu trafiğe kapattı

        İzmir'in Konak ilçesinde ana su borusunda patlama meydana geldi. Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, bölgeye gelen ekipler suyu keserek onarım çalışmasına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 01:44
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        İzmir'de ana su borusu patladı
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        İzmir'in Konak ilçesinde ana su borusunun patlaması sonucu yol trafiğe kapatıldı.

        Çankaya Mahallesi'de henüz belirlenemeyen nedenle ana su borusu hattında patlama oldu. Patlama sonucu caddede su birikintileri oluştu. Fışkıran su üst katlardaki iş yerlerine kadar ulaştı.

        AA'nın haberine göre; bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı. Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

        İZSU'DAN AÇIKLAMA

        Öte yandan İZSU'dan yapılan açıklamada, Basmane Meydanı Gazi Bulvarı ve İkiçeşmelik Caddesi'nden geçen 600 milimetre çapındaki çelik boruda patlama meydana geldiği belirtildi.

        Ekiplerin arızayı hızlı bir şekilde müdahale ettiği belirtilen açıklamada, arızanın kısa sürede giderilmesinin planlandığı kaydedildi.

        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #izsu
        #haberler
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