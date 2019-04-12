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İzmir'in Aliağa ilçesinde, anneleri Gülseren Süngü'yü (39),elektroşok cihazıyla bayılttıktan sonra 24 yerinden bıçaklayarak öldüren kız kardeşlerin yeniden yapılan yargılamasında karar çıktı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yapılan ikinci yargılamada, daha önce 20 yıl hapis cezası verilen Şeyda P.(25),17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 10 yıl hapis cezası verilen Beyza P.'nin (23),cezası ise değişmedi.
Aliağa'da 13 Eylül 2013'te Yeni Mahalle 525 Sokak'ta meydana gelen olayda, Şeyda P. ve Beyza P., anneleri Gülseren Süngü'yü, kendilerine şiddet uyguladığı ve eve gelen erkeklerin karşısında zorla dans ettirdiği iddiasıyla elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan kardeşler hakkında Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonunda mahkeme, 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak abla Şeyda P.'yi 20 yıl, Beyza P.'yi 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Yargıtay, kız kardeşlere verilen cezada uygulanan haksız tahrik hükümlerinin azami derecede olması gerektiği bildirerek, kararı bozdu. Bozma kararının ardından, yeniden başlayan yargılamada mahkeme 5 yıldır cezaevinde bulunan kardeşleri, dava sonuçlanana kadar tahliye etti.
Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Pınar Melli ile kızların avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, mütalaasında sanıkların, annelerini haksız tahrik altında öldürdükleri gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Bakanlık avukatı Melli de sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmaları gerektiğini bildirdi. Kardeşlerin avukatları ise olayın ağır tahrik altında işlendiğini iddia etti.
Mahkeme heyeti, Şeyda P. ve Beyza P.'yi "kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından ağır tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak, Şeyda P.'nin cezasını 17 yıl 6 aya, Beyza P.'nin cezasını da 10 yıla indirdi.
Kız kardeşler, kararın kesinleşmesinin ardından tekrar cezaevine girecek.
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