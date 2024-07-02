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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Son dakika haberleri

        İzmir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

        İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 09:29 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:30
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        İzmir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Menemen'de örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Öte yandan gözaltına alınan 11 kişinin, İzmir'de DEAŞ'a yönelik 18 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 20 şüpheli ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

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        #DEAŞ
        #terör operasyonu
        #İzmir
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