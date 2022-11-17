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Haberler Gündem Trafik İzmir'de ikiz plaka tespit edilen 105 servise trafikten men
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İzmir'de ikiz plaka kullandığı tespit edilen 105 servise trafikten men

İzmir'de, bu yıl içinde denetlenen 56 bin servis aracından ikiz plaka kullanıldığı tespit edilen 105'i trafikten menedildi. Toplam 1414 sürücüye ise, farklı suçlardan para cezası uygulandı

İzmir'de ikiz plaka tespit edilen 105 servise trafikten men
İzmir'de ikiz plaka tespit edilen 105 servise trafikten men
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DHA

İzmir'de, ikiz plaka kullandığı tespit edilen 105 servis, trafikten men edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl başından bu yana kent genelinde iş yeri ve okul servis araçlarına yönelik denetimler yaptı. Organize sanayi bölgeleri, okul çevreleri gibi lokasyonlarda yapılan kontrolde; aralarında minibüs ve otobüslerin de bulunduğu toplam 56 bin servis aracı denetlendi.

"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK" SUÇU

"Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında, ücret karşılığında öğrenci ve personel taşıyan 410 minibüs ile 194 otomobil sürücüsüne "korsan taşımacılık yapmak" suçundan, 83 sürücüye araçları güzergahı dışında kullanmaları, 216 sürücüye eksik evraktan, 511 sürücüye araçları amacı dışında kullanmak ile diğer trafik ihlallerinden işlem yapıldı. Toplamda 1414 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan idari para cezası uygulandı.

İkiz plaka kullanarak personel servisi taşımacılığı yapıldığı belirlenen 105 sürücüye idari para cezası kesilirken, haklarında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı, araçları ise trafikten menedildi.

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