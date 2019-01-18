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İzmir'in Menderes ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan düdenlere bir yenisi daha eklendi. Sağanağın en çok etkili olduğu ilçelerden Menderes'e bağlı Karakuyu Mahallesi'nde bazı tarım arazilerinin su altında kalması sonucu meydana gelen sıra dışı görüntüler ilgi çekti. İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki köy çıkışındaki arazide oluşan düdenlere tekrar su gitmeye başladı. Şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyen vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti.
SIRA DIŞI DOĞA OLAYI
İzmir'de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı.
Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Arazide yeraltına akan suyun azalmasıyla, yeni bir düden daha oluştu. Şelaleyi andıran görüntüyü görmek için vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti. İlginç görüntülerin oluştuğu bölgeye gelen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.
'KÖYÜMÜZ MEŞHUR OLDU'
DHA'nın haberine göre, Karakuyu sakinlerinden çiftçilikle uğraşan Hasan Coşkun, "Karakuyu köyünde aşırı yağış nedeniyle geçen hafta sel olmuştu. Bu bölgede de çatlakların oluşmasıyla düdenler meydana geldi. Bugün su seviyesinin azalmasıyla ikinci bir çatlak daha oldu. Su içine akıyor. Bu suyun biz çiftçiler için yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi. Harun Gülcan Geçen de, "Yağmurlardan dolayı bu görüntü oluştu. Köyümüz de bu sayede meşhur oldu. Herkes fotoğraf çektirmek için geliyor. Biz de arkadaşlarla fotoğraf çektirmek için geldik" dedi. Komşu köyden gelen İbrahim Kıyak ise, "Ben Gölova köyünden geliyorum. Bu çatlağı ve akan suyu görmek için geldik. Biraz tehlikeli görünüyor" diye konuştu.
İLK DÜDEN DE SULAR ÇEKİLDİ
Öte yandan havadan da görüntülenen bölgede ilk oluşan düdendeki suyun çekilmesiyle çatlağın büyüklüğü ortaya çıktı. İkinci çatlakla birlikte bölgede ilginç görüntüler oluştu.
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