İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 27.06.2024 - 19:31 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:31
Şahin Tepesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, saat 17.41'de çıkan yangına ilk müdahalenin 17.50'de gerçekleştirildiğini aktardı.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ