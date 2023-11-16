Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın kurtarılamadı

        İzmir'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın kurtarılamadı

        İzmir Aliağa'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 04:04 Güncelleme: 16.11.2023 - 04:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı yaşlı kadın kurtarılamadı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, İzmir-Çanakkale kara yolu Tüpraş Kavşağı'nda, E.A'nın (50) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yavaş'a (68) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince otomobil sürücüsü E.A, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İzmir
        #aliağa
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getirildi
        Gazzeli kanser hastaları Türkiye'ye getirildi
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Biden ve Şi, San Francisco'da bir araya geldi
        Biden ve Şi, San Francisco'da bir araya geldi
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı
        Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı
        Bursa'da faciadan dönüldü
        Bursa'da faciadan dönüldü
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Yağmurlu günler kapıda
        Yağmurlu günler kapıda
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi