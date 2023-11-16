İzmir'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın kurtarılamadı
İzmir Aliağa'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Çanakkale kara yolu Tüpraş Kavşağı'nda, E.A'nın (50) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yavaş'a (68) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince otomobil sürücüsü E.A, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.