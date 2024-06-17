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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de şehrin yakınında yangın! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        İzmir'de şehrin yakınında yangın!

        İzmir Aliağa'da orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor. Öte yandan kentte Buca ve Çiğli'de de ormanlık alanlarda dumanlar yükseldiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:17
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        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
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        İzmir'in Buca, Çiğli ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre Buca ilçesinde çevre yolunun batısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangına 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediliyor.

        Aliağa ilçesi Yayakent Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın konumda çıkan orman yangını da 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Çiğli ilçesinde de Egekent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

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        #son dakika
        #İzmir
        #aliağa
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