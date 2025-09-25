Habertürk
        İzmir'de yanan alanlar yeni fidanlara hazırlanıyor | Son dakika haberleri

        İzmir'de orman yangınlarında zarar gören alanlar yeni fidanlar için hazırlanıyor

        İzmir'de bu yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşile bürünmesi için orman işçileri çeşitli çalışmalar yapıyor. Buca Orman İşletme Şefi Fahri Onur Ertem, sahanın hazırlanmasıyla birlikte kasım ayında tohum ekimi ve fidan dikimine başlayacaklarını belirterek, "yeşil vatanın" her bir metrekaresini yeniden ormanlaştıracaklarını, vatandaşları 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimine davet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 14:08 Güncelleme: 25.09.2025 - 14:09
        1

        İzmir'de bu yıl 160 orman yangınında 10 bin 600 hektar alan alevlerden etkilendi. Yangın döneminde alevlerle mücadele eden orman işçileri, yangın riskinin azalmasıyla "yeşil vatanı" eski haline getirmek için kolları sıvadı.

        2

        Doğanın kendini yenilemesiyle yeşermeye başlayan yerlerde ormancılar da fidan dikimi sezonu öncesi yoğun emek harcıyor.

        3

        Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları yoğunlaştırdığı yerlerden biri de bu yaz orman yangınlarında 1600 hektarlık alanın zarar gördüğü Buca ilçesi oldu.

        4

        Yangından hemen sonra yanan alanlarda keşif yapan orman işçileri önce alandaki tahribatı belirledi. Tomruk olarak kullanılabilecek yanmış ağaçları kesen ekipler, sonrasında da iş makineleriyle alanı çalışılabilir hale getirdi.

        5

        Fidanların dikileceği alanlar tek tek belirlendi. Fidan dikimi için arazi şartlarının el vermediği yerler için tohumlama planlamaları yapıldı.

        6

        Toprağın üst kısmını temizleyen ekipler, toprağı işleyerek fidan dikimine hazır hale getiriyor.

        7

        Buca Orman İşletme Şefi Fahri Onur Ertem, bu yıl Buca'da 15 orman yangını çıktığını söyledi.

        8

        Çalışmaların yangından hemen sonra başladığını ifade eden Ertem, şunları kaydetti: "Buradaki yanan ağaçları standardına uygun şekilde kesiyoruz, kaldırıyoruz ve bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çalışmaları tamamladıktan sonra burada tohum ekimi ve ağaçlandırma çalışmalarına başlıyoruz. Bu çalışmaları hızlı yapmamız gerekiyor. Çünkü aynı zamanda doğanın bir döngüsü var. Önümüzdeki senenin yeşerimi başlamadan önce bizim hem tohum ekimini yetiştirmemiz hem de kabuk böceği zararı oluşması ihtimaline karşı kuruyan ağaçları kesmemiz gerekiyor. Bunları da hızlı bir şekilde yapıp, sağlıklı ağaçları korumak adına ortadan kaldırmamız gerekiyor."

        9

        Ertem, sahanın hazırlanmasıyla birlikte kasım ayında tohum ekimi ve fidan dikimine başlayacaklarını kaydederek, "yeşil vatanın" her bir metrekaresini yeniden ormanlaştıracaklarını, vatandaşları 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimine beklediklerini sözlerine ekledi.

