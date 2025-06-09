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        Haberler Gündem Trafik İzmir'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        İzmir'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 09:04 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:04
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        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
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        İzmir'in Menderes ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Özkan Nazlı (45) idaresindeki otomobil, Menderes-Seferihisar kara yolu Keler mevkisinde karşı yönden gelen Sultan Baran'ın (22) kullandığı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan Sultan Baran'ın kullandığı otomobil, seyir halinde olan S.U. (21) idaresindeki başka bir otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Kazada sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) hayatını kaybetti.

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        Yaralanan E.D.D. (20) ve Z.N. (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü S.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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