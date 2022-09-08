İzmir'in Kurtuluşu Millî Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır. İzmir'in Kurtuluşu, başta İzmir'de olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. İşte 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu sözleri ve mesajları...