Alevlerin arasından kurtarıldılar!
İzmir'de çıkan orman yangınında alevler Ödemiş'teki Tosunlar köyünü de sardı. Mehmetçik de, köyde mahsur kalan 4 kişilik bir aileyi helikopterle kurtardı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan orman yangınında mahsur kalan 4 kişilik aileyi helikopterle kurtardı.
AA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişilik aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kurtarıldı. Hava Kuvvetleri personelimiz, kurtardıkları ailemizi helikopter ile güvenli şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti."