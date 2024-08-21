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        Haberler Gündem Güncel İznik Gölü'nde merak uyandıran cisim | Son dakika haberleri

        İznik Gölü'nde merak uyandıran cisim

        İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu. Cismin tarihi bir sanduka olduğunu iddia eden tekne sahibi, "Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum" diye konuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:42 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:42
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        İznik Gölü'nde teknesiyle gezen bir vatandaş gölün içinde dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim fark etti.

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        Cismin tarihi bir sanduka olduğunu iddia eden tekne sahibi Hasan Hıştır, "Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim. Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum" diye konuştu.

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        Gölde bulunan cisim ile ilgili İznik Müze Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç arkeologların bugün inceleme yapacağı öğrenildi.

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        #İznik Gölü
        #cisim
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