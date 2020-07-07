Unutursam Fısılda, İlk Öpücük gibi filmlerde ve Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde rol alan Jale Aylanç, 72 yaşında hayata veda etti.Oyuncular Sendikası, Aylanç’ın vefat ettiğini Twitter’dan, 'Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun' dedi. Jale Aylanç'ın ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.
JALE AYLANÇ KİMDİR?
Jale Aylanç,(d. 23 Mart 1948,İstanbul) Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.
Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başlayan Aylanç, ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı. Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan sanatçı, TRT'nin ilk dublaj ustalarından biridir. Jale Aylanç, kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.
Sahip olduğu Ödüller
- Sanat Kurumu, 1990, Tiyatro Onur Ödülü
- 5. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 2000, Onur Ödülü
Rol aldığı oyunlar
- Yer Demir Gök Bakır : (Yaşar Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992
- Ayak Takımı Aarasında : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
- Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
- Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
- Sonuncular : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987
- Silahşörün Gölgesi : Sean O'Casey - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987
- Bu Zamlar Bana Karşı : Yılmaz Onay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1986
- Nafile Dünya : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
- Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
- Bir Şehnaz Oyun : (Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
- Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
- Yaz Misafirleri : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
- Oyun Nasıl Oynanmalı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
- Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
- Akıllı Hayvanlar : Ahmet Tünel - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
- Komün Günleri : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
- Nereye Payidar : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
- Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
- Ana : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
- El Kapısı : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972
- Evler Evler : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972
Filmografisi
- Dengi Dengine - 2019
- Olur Olur - 2014
- Yeşil Deniz - 2014
- Rüzgarlı Sokak - 2013
- Suskunlar - 2012
- Türkan - 2010
- Gece Sesleri- 2008
- Beni Unutma - 2008
- Nazlı Yarim - 2007
- Hayat Türküsü - 2006
- Fırtına - 2006
- İnsan Kurdu - 1997
- Tersine Akan Nehir - 1996
- Düttürü Dünya - 1988
- Kırlangıç Fırtınası - 1985
YORUMLAR