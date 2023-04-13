Kariyerine komedyen olarak başlayan ve yaptığı R&B albümleriyle başarılı bir müzisyen olduğunu da ispatladı. Foxx'un sinemadaki en büyük başarısı ise ünlü müzisyen Ray Charles'ın yaşam öyküsünü konu alan, 2004 yapımı Ray filmindeki performansıyla kazandığı 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar Ödülü.