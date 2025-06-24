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        Haberler Gündem Güncel Jandarmadan 5 engelliye tekerlekli sandalye | Son dakika haberleri

        Yozgat'ta jandarma 5 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "1 günde, 1 haftada değil, jandarma her zaman yanınızda" sloganı kapsamında ihtiyaç sahibi 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:32 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:32
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        Jandarmadan 5 engelliye tekerlekli sandalye
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "1 günde, 1 haftada değil, jandarma her zaman yanınızda" sloganı kapsamında engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye etti.

        Valilik koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında jandarma ekipleri, kent merkezi ve Yerköy ilçesinde belirlenen aileleri evlerinde ziyaret etti.

        Engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden ekipler, taleplerini dinleyerek, moral verdi.

        Ekipler tarafından, imkanı olmayan 5 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyeleri hediye edildi.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

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