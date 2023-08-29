Haberler Gündem Japon Kızılhaçı, Türk Kızılay'ına 30 adet arazi aracı bağışladı - En son haberler

Japon Kızılhaçı'ndan Türk Kızılay'a 30 arazi aracı Kahramanmaraş depreminin ardından ilk desteği sağlayan kuruluşlar arasında olan Japon Kızılhaçı, Türk Kızılay´a 30 adet 4X4 kamyonet tipi arazi aracı bağışladı. Araçların resmi işlemlerini tamamlayan Türk Kızılay, ülke genelindeki afet merkezlerine konumlandırarak ulaşılması güç bölgelere de bu araçlarla yardım götürecek Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.08.2023 - 15:30 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:34 facebook

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Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve ulusal dernekler başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, depreme yönelik Türk Kızılay'a ayni ve nakdi yardımlar göndererek destek oldu. İş birlikleri için harekete geçen Japon Kızılhaçı da 30 adet 4X4 kamyonet tipi arazi aracını Türk Kızılay'a bağışladı.

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Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer ile Japon Kızılhaçı Genel Müdür Yardımcısı Nobuaki Sato´nun imzaladığı iş birliği anlaşması ile arazi araçlarının teslimi Ankara'da gerçekleşti. Kızılay, bağış olarak alınan araçları ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek üzere yurdun farklı noktalarında konumlandıracak. Türk Kızılay ile Japon Kızılhaçı arasında ayrıca sağlık, kan hizmetleri konularında gerçekleştirecek projeler ve mobil araç destekleri çerçevesinde de iş birlikleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.