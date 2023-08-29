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        Haberler Gündem Japon Kızılhaçı, Türk Kızılay'ına 30 adet arazi aracı bağışladı - En son haberler

        Japon Kızılhaçı'ndan Türk Kızılay'a 30 arazi aracı

        Kahramanmaraş depreminin ardından ilk desteği sağlayan kuruluşlar arasında olan Japon Kızılhaçı, Türk Kızılay´a 30 adet 4X4 kamyonet tipi arazi aracı bağışladı. Araçların resmi işlemlerini tamamlayan Türk Kızılay, ülke genelindeki afet merkezlerine konumlandırarak ulaşılması güç bölgelere de bu araçlarla yardım götürecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:30 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:34
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        Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve ulusal dernekler başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, depreme yönelik Türk Kızılay'a ayni ve nakdi yardımlar göndererek destek oldu. İş birlikleri için harekete geçen Japon Kızılhaçı da 30 adet 4X4 kamyonet tipi arazi aracını Türk Kızılay'a bağışladı.

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        Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer ile Japon Kızılhaçı Genel Müdür Yardımcısı Nobuaki Sato´nun imzaladığı iş birliği anlaşması ile arazi araçlarının teslimi Ankara'da gerçekleşti. Kızılay, bağış olarak alınan araçları ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek üzere yurdun farklı noktalarında konumlandıracak. Türk Kızılay ile Japon Kızılhaçı arasında ayrıca sağlık, kan hizmetleri konularında gerçekleştirecek projeler ve mobil araç destekleri çerçevesinde de iş birlikleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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        Kahramanmaraş depremi sonrasında Japon halkı ve Japon Kızılhaçı'nın destek olmak için ilk anda harekete geçtiğini anımsatan Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer, "Japon Kızılhaçı tarafından bağışlanan 30 kamyonet tipi arazi aracı için iş birliğine imza attık. Teslim aldığımız bu arazi araçları ihtiyaç sahiplerine hizmet edecek. Japon halkı, ihtiyaç sahiplerine bu araçlarla hizmet etmeye başladığımız anda iyiliğin bir parçası olacaklar. Türk Kızılay ve Türk halkı adına, Japon halkına minnettarlığımı ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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        Kızılay ve Japon Kızılhaçı'nın her zaman dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Japon Kızılhaçı Genel Müdür Yardımcısı Nobuaki Sato da "Japonya toplumu adına insanlara hizmet etmek ve yardımcı olmak için çalışan Kızılay´a teşekkür ederiz. Deprem felaketinden etkilenenlere destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        #Japon Kızılhaç
        #TÜRK KIZILAY
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